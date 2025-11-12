El Ministerio de Capital Humano publicó un comunicado oficial vinculado al ciclo lectivo 2026. Qué cambia ahora con esta nueva disposición en las escuelas de todo el país.

El Gobierno confirmó que los 24 distritos acordaron un nuevo calendario escolar de cara a 2026. El mismo consistirá en 190 días de clases, estableciendo también un mínimo de 760 horas reloj para primaria y 900 para secundaria junto con medidas de recuperación obligatoria ante el incumplimiento.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país ratificaron un calendario escolar de 190 días de clase para 2026. La decisión fue tomada en la asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación, presidida por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Además, en el comunicado de Capital Humano se sostuvo que esta medición permitirá “un monitoreo más preciso del tiempo de clases” y acercará el sistema educativo argentino a los estándares internacionales. A partir de diciembre de 2025, el Consejo Federal publicará el calendario escolar 2026 aprobado por cada provincia.

Fuente: Canal 26

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp