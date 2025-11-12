Tres integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Brandsen participaron del curso dictado en la Base Aeronaval de Punta Indio y el Aeroclub de Verónica.

El último fin de semana, los bomberos Nicolás Illarra, Melisa Pacheco y Juan Piñeyro, pertenecientes al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Brandsen, participaron de una capacitación especializada en “Rescate e Incendio de Aeronaves”, desarrollada en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Verónica y organizada por la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

El encuentro, destinado a los cuerpos que integran la Regional Operativa N° 4, tuvo lugar entre sábado y domingo. La primera jornada estuvo dedicada a la formación teórica, donde los asistentes profundizaron conocimientos sobre salvamento y extinción de incendios en situaciones vinculadas a accidentes o incidentes de aviación, además de estudiar la morfología y características estructurales de las aeronaves.

El domingo, los participantes se trasladaron a la Base Aeronaval de Punta Indio y al Aeroclub de Verónica, donde pudieron observar y conocer distintos tipos de aeronaves militares y aviones de pequeño porte, aplicando en terreno los conceptos aprendidos.

Desde el cuartel de Brandsen agradecieron a Bomberos Voluntarios de Verónica por la hospitalidad y a la Federación Bonaerense de Bomberos Voluntarios “por su permanente compromiso con la formación”.

