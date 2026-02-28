Semanario Tribuna – 28 de febrero 2026

La edición Nº3076 ya está disponible en todos los kioscos. ¿Qué dice la tapa?

Despidos: 35 en el establecimiento Clapp de Jeppener y 21 auxiliares de Educación

Sobre un plantel de 70 trabajadores, Clapp despedirá la mitad, 35. La fábrica enfrenta una situación grave e insostenible y ya inicio el procedimiento preventivo en crisis. Por su parte en Educación, se trata de 21 auxiliares que ingresaron como temporarios durante la pandemia. Nueve de ellos, dijeron oficialmente, recuperarán su trabajo.

¡Indias súpercampeonas!

El equipo femenino de El Indio derrotó 2 a 1 a Pila y se quedaron con la Recopa de la Liga Chascomunense para ser las mejores de todas. Sin descanso, mañana arrancan el Apertura visitando a Las Picas en Chascomús.

Violento robo en Gómez

Ocurrió ayer viernes en horas de la madrugada cuando una pareja de jubilados descansaba. Los amenazaron, les revolvieron toda la casa y se llevaron 1M de pesos y alhajas. Buscan intenstamente a los responsables.

Fuego en Las Acacias

Ayer en horas de la tarde, las llamas ardieron en un campo ubicado en el barrio Las Acacias y a raíz del viento, comenzaron a trasladarse con peligro hacia las viviendas de la zona.

El foco tuvo lugar en las calles Pitalagas e Incas, en donde al incesante tarea de los vecinos con baldes y mangueras, en primera instancia y de personal de Bomberos Voluntarios, luego, procuró disipar el peligro en los vecinos de la zona.

Momo se despedirá esta noche en Las Golondrinas y mañana en Gómez

Se espera que el buen tiempo -tan amable en estos carnavales- se asocie a la fiesta que contará como siempre con murgas, música, nieve, disfraces y alegría.

Fue vandalizada la escultura de Tamara

Manos anónimas lo dañaron. Insensibilidad.

Las Manda va por otra estrella

Las Mandarinas, campeón del Apertura, disputa la Recopa de campeones ante Defensores de Glew, ganador del Clausura. Ezequiel Guzmán hace su debut como DT y hay mucha expectativa. Mañana, desde las 16 en Alejandro Korn.

Por disminución de matrícula, habrá adecuación institucional en los jardines 904, 907, 908 y 912

En todos ellos, extensión de jornada y en el 908 se incorpora además una sala de un año. Y hubo, como se venía haciendo, fusiones de salas.

La Técnica 1 abre una nueva división de primer año y llegó aula modular con mobiliario

Debido a la gran demanda de vacantes, la Escuela Técnica 1 solicitó la creación de una nueva división de primer año. Acompañaron su pedido jefatura distrital y el municipio. El pedido se concretó. Y junto al Consejo Escolar se logró la llegada de un aula modular con su correspondiente mobiliario. Y se está a la espera de cuatro aulas más. Evidentemente, la merma de matrícula en la Técnica no existe, al contrario.

El martes, Raitelli abrirá el período de sesiones del HCD y adelantan que cargará contra la oposición

Será en el Museo, el martes a partir de las 19. Hará -lo que ha trascendido- un repaso general sobre lo hecho y lo proyectado, pero sobre todo el mensaje adoptará un definido contenido político dirigido a cuestionar la actitud de la oposición, calificada reiteradamente como obstruccionista por el oficialismo; y probablemente aluda a la necesidad de priorizar en estos momentos la llegada de fuentes de trabajo por encima incluso de las estrictas reglamentaciones que las condicionan.

