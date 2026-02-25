Este miércoles, la plaza Hipólito Yrigoyen amaneció con la mala noticia de que la obra «Enamorada de Sueños» que homenajea a la artista local, está deteriorada. “Estoy muy triste”, dijo su autor.
Este miércoles, la tristeza invadió la Ciudad ya que en horas de la mañana se conoció que amaneció dañada la escultura homenaje a Tamara Castro que está a metros del escenario que lleva su nombre en la Plaza Hipólito Yrigoyen. Se presume que, en las últimas horas, posibles vándalos mutilaron la obra de «Pancho» Rodríguez que se había instalado el pasado 7 de febrero. El autor -en aquel entonces- había deslizado la posibilidad de que se instale una especie de acrílico o protección para resguardarla.
La noticia generó tristeza e indignación tanto en el autor como en vecinos que valoran el reconocimiento a la recordada cantante folklórica. Rodríguez habló con InfoBrandsen desde Lincoln y expresó su profundo dolor luego de enterarse del hecho: “Me desperté con una fea noticia; lamentablemente lo que no queríamos sucedió”, expresó Pancho, quien agregó: “Penosamente ya ha sucedido con muchas esculturas de bronce y demás.
El escultor explicó que desde el primer momento existía preocupación por la exposición de la obra en un espacio público y que incluso habían evaluado medidas de protección: “Siempre hablamos de hacer una poda, de reponer un acrílico adelante o ver la forma de que no suceda ese tipo de vandalismo”, señaló. Y recordó: “Yo tenía ganas de poner un acrílico, lo íbamos a poner sí o sí, porque eso suponía que algo de esto podía acontecer, y lamentablemente ya aconteció”.
Rodríguez manifestó que, si bien la pieza no fue destruida, el daño duele especialmente por el poco tiempo transcurrido desde su inauguración: “Gracias a Dios la figura todavía se mantiene, pero que sea en quince días es una lástima”, remarcó.
El artista, hizo hincapié en la necesidad de reforzar el cuidado del patrimonio cultural: “Espero que tomen las medidas necesarias como para que esto no vuelva a suceder, porque es una lástima que los lugares donde tendrían que ser cuidados pasen este tipo de cosas”, sostuvo. Además, sugirió la posibilidad de instalar medidas preventivas: “Ojalá se le pueda poner la protección debida y una cámara de seguridad o algo así como para tener la posibilidad de custodiar más Brandsen”.
Visiblemente afectado, cerró con una reflexión que resume su estado de ánimo: “Por ahora estoy triste. Me dio tanta alegría colocarla, y ya está dañada. Eso no tendría por qué haber pasado”.
EL SÁBADO HABÍA HABLADO EN GRASSI.COM
