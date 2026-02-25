Con orientación en Ciencias Naturales, la institución invita a jóvenes y adultos a retomar o finalizar sus estudios.

“Cada día es una nueva oportunidad”; con ese mensaje, el CENS 453 de Jeppener lanzó su convocatoria para quienes deseen iniciar o completar sus estudios primarios y secundarios en la localidad.

La propuesta está destinada a jóvenes y adultos que por distintos motivos no pudieron finalizar su formación académica y hoy buscan una nueva chance para proyectar su futuro. En el nivel secundario, la institución ofrece la orientación en Ciencias Naturales, una alternativa que brinda herramientas para continuar estudios superiores o mejorar las posibilidades laborales.

La cursada se desarrolla tres días a la semana en turno vespertino, facilitando la asistencia de quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares durante el día. Además, en el mismo establecimiento también es posible iniciar o culminar los estudios primarios, ampliando así la oferta educativa para la comunidad.

Desde la institución invitan a los interesados a comunicarse al 2223.498429 o acercarse personalmente a Sargiotti y Moreno, a partir de las 18 horas para más información.

