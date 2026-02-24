Una lectora se comunicó con la redacción de InfoBrandsen, a través de nuestro whatsapp 2223.508499, para manifestar su preocupación por una situación que —según indicó— ya se había registrado anteriormente en la zona de Ruta 210, kilómetro 67.100.

De acuerdo a lo relatado, en una vivienda ubicada detrás de la propiedad de Trivillín, en la curva hacia la calle interna, en distintas ocasiones se habrían iniciado fuegos en los pastizales, generando temor entre los vecinos por el riesgo que esto implica para las casas linderas.

Como puede observarse en los videos enviados a este medio, ya había ocurrido otro episodio en el mismo lugar. Según señalaron, durante la jornada personal habría acudido más temprano, pero no se encontraba nadie en el sitio. Sin embargo, al volver a encenderse el fuego, los vecinos realizaron un nuevo llamado y, aparentemente, un móvil policial estaría dirigiéndose nuevamente al lugar para intentar identificar a la persona que estaría ocasionando los focos.

Los vecinos expresaron que se encuentran asustados y cansados de realizar reclamos, y solicitan que se tomen medidas preventivas antes de que la situación pueda derivar en un hecho de mayor gravedad.

