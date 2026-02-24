Cultura, tradición y encuentro

El Carnaval Norteño llenó de color y música la Estación Cultural.



El sábado por la tarde, con espectáculos para toda la familia, con entrada libre y gratuita, San Vicente celebró sus raíces con una propuesta artística diversa y participativa.



La celebración comenzó a las 18 horas con el espectáculo didáctico musical para niños “Música Andina para Jugar”, una iniciativa pensada para que los más chicos se acerquen a los sonidos y ritmos tradicionales de una manera lúdica y participativa.



Esta propuesta que puso en valor nuestras raíces a través de la música andina, las danzas típicas y la participación de artistas locales y regionales.



Desde las 19 horas, el escenario se llenó de energía con la presentación de la Banda de Sikuris Sinchis Wayra, el Ballet San Vicente, el Ballet Los Salamanqueros, la Ronda de Cantoras con Cajas San Vicente – Glew, Bartolinas – Agrupación Artística Cultural Danzas Andinas, Sikuris Vientos Nativos San Vicente, Los Nativos y músicos invitados. La conducción estuvo a cargo de Walter Rojas, quien acompañó cada momento de la jornada.



Durante la tarde, el público pudo disfrutar también del acompañamiento del Colectivo de Artistas Plásticos Sanvicentinos y de la Feria de Artesanías de la Estación Cultural, que sumaron propuestas culturales y productos regionales, fortaleciendo el perfil artístico y productivo del distrito.



El Carnaval Norteño volvió a consolidarse como un espacio de celebración popular, identidad y participación, reafirmando el compromiso del Municipio de San Vicente con la promoción de la cultura y el encuentro de toda la comunidad.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp