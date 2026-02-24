El domingo 22 de febrero se realizó la Misa de Acción de Gracias en la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, presidida por el padre Menegildo Santos, en el marco de su despedida —junto al diácono Alejandro— de la comunidad parroquial.

Al finalizar la celebración se compartieron palabras de afecto y se entregaron obsequios en reconocimiento a la labor pastoral y al vínculo cercano que ambos supieron construir con las familias durante estos años.

El padre Menegildo Santos fue designado el 20 de julio de 2021 en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, donde desarrolló su servicio pastoral durante cuatro años.

La Municipalidad de Brandsen agradece al padre Menegildo Santos y al diácono José Alejandro María del Monte por su compromiso, cercanía y acompañamiento a la comunidad, y les desea lo mejor en la continuidad de su camino pastoral en la parroquia San Juan de la Cruz de Los Hornos.

