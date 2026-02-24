El hecho ocurrió en la localidad de Jeppener, donde Efectivos del Destacamento rescataron a un grupo de chicos que jugaban dentro del depósito sin poder salir.
Ubicado en cercanías al acceso a Altamirano, menores que tienen entre 15 y 17 años pudieron ser rescatados. Tras revisarlos constataron que ninguno de ellos contaban con lesiones, y fueron llevados por la policía y personal de Desarrollo Social para devolverlos a sus padres.
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp