Familiares de Nelly López de Ameri se comunicaron con Infobrandsen para dar cuenta de una movilización que se va a realizar el próximo 28 de febrero.

Recordamos que Nelly López perdió la vida a los 81 años luego de recibir un balazo en su propia casa de la localidad de Loma Verde.

El hecho ocurrió el 5 de diciembre de 2025, cuando Nelly salió del interior de su casa hasta una canilla en el frente de su propia vivienda y un disparo inesperado y sin ningún motivo, le produjo la muerte, que sucedió a pesar del esfuerzo médico y de una intervención quirúrgica en la ciudad de La Plata.

Los sospechosos involucrados, son menores de edad y habrían sido identificados rápidamente por declaraciones y cámaras de seguridad, que marcaron todos los movimientos previos. Una hija de la víctima en su momento declaró “fue durísimo tenerlos a tres o cuatro metros y que no mostraran ningún signo de arrepentimiento”.

Ahora, al cumplirse el 5 de marzo tres meses del hecho, familiares y amigos llaman a una marcha para el próximo sábado 28 de diciembre, a las 18.30 horas frente a la delegación de Loma Verde, bajo la consigna “Que no quede impune tu asesinato”. Justicia por Nelly.

Esta marcha es previa a una nueva audiencia que se llevará a cabo el próximo 4 de marzo.

