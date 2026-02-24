En el mediodía de este martes, Bomberos Voluntarios acudieron por un siniestro; las pérdidas son totales.

Este martes, unos minutos después de las 12 del mediodía, la sirena de Bomberos Voluntarios sonó ante el llamado por un incendio vehicular en Ruta 6.

Al llegar al lugar, se encontraron con un Renault Scénic, el cual sufrió grandes daños. Si bien todavía se desconocen los motivos, no descartan la posibilidad de un desperfecto mecánico como el hecho desencadenante.

NOTICIA EN DESARROLLO

