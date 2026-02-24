El Senasa activó protocolos de emergencia y suspendió el establecimiento. Aseguran que el consumo interno no corre peligro.

El Senasa confirmó un brote de influenza aviar altamente patógena H5 en una granja comercial ubicada en Ranchos, en la provincia de Buenos Aires, y dispuso la suspensión temporal de las exportaciones de productos avícolas.



Como parte de las medidas sanitarias, el organismo activó el plan de contingencia, interdictó el establecimiento afectado y estableció una zona de perifoco de 3 kilómetros y una zona de vigilancia de 7 kilómetros. En estas áreas se implementarán protocolos de control, bioseguridad y restricción de movimientos para contener la propagación del virus.



En el ámbito del comercio exterior, el caso será notificado a la Organización Mundial de Sanidad Animal y se suspenderán temporalmente los envíos hacia países con acuerdos sanitarios que los declaran libres de la enfermedad. La producción destinada al mercado interno continuará con normalidad, ya que la influenza aviar no se transmite a través del consumo de carne de aves ni de huevos.

Fuente: Radio La Red

