El hecho provocó daños eléctricos y la rotura del caño principal, dejando momentáneamente sin suministro al centro de salud.

Bomba de agua sumergible

En el trascurso del fin de semana, autores ignorados intentaron robar la bomba de agua sumergible perteneciente al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Las Acacias, ocasionando importantes daños en las instalaciones, los cuales ya fueron reparados para sostener el funcionamiento del Centro de Salud.

Esto se informó oficialmente a través de un comunicado de la sociedad de fomento; el intento de robo derivó en el corte de cables de la instalación eléctrica y la rotura del caño principal de agua, lo que afectó el normal funcionamiento del establecimiento sanitario.

Afortunadamente, tras las tareas realizadas en las últimas horas, el servicio fue restablecido y el CAPS ya se encuentra operativo. Desde el barrio destacaron la rápida intervención del subdelegado Abel Reinoso y del secretario de Salud, Franco Servat, quienes gestionaron de manera inmediata las reparaciones necesarias para solucionar el inconveniente.

Desde la comisión directiva de la entidad barrial agradecieron “el compromiso y la pronta respuesta de las autoridades”, subrayando la importancia de cuidar los espacios comunitarios que cumplen un rol esencial en la atención de la salud.

Asimismo, solicitaron a la comunidad mantenerse alerta y dar aviso ante cualquier situación sospechosa: “Seguimos trabajando y pedimos a todos los vecinos estar atentos para cuidar entre todos nuestros espacios comunitarios”.

