Así lo confirmó la presidenta del Consejo Escolar, quien detalló las obras llevadas a cabo en el verano y las que se están realizando.

“El compromiso con todas las escuelas de Brandsenes una decisión política”, expresó.

La presidenta del Consejo Escolar de Brandsen, María Victoria Natalichio, dialogó en Grassi.com (Estación Radio) y brindó un panorama detallado sobre el estado de los edificios escolares, las obras ejecutadas durante el receso de verano y los proyectos previstos de cara al inicio del ciclo lectivo.

Durante la entrevista, la funcionaria aseguró que el Distrito no presenta establecimientos con riesgo de inicio y destacó el trabajo articulado entre el Consejo Escolar, la Jefatura Distrital y el Municipio. Y explicó que la Dirección General de Cultura y Educación envió fondos adicionales para fortalecer el inicio del ciclo lectivo en toda la provincia de Buenos Aires.

“Se remitió un refuerzo del Fondo Compensador, que es el que nos permite dar respuestas a emergencias diarias, como artículos de limpieza, recarga de matafuegos, desagote de pozos, limpieza de tanques, entre otras cuestiones. Y además una partida extraordinaria específica para infraestructura escolar destinada al inicio de clases”, detalló.

Si bien no precisó montos de inversión durante la entrevista, indicó que las obras se financiaron con el Fondo Educativo municipal y con las partidas específicas enviadas por la Provincia para infraestructura escolar.

ANÁLISIS PREVIO Y OBRAS PRIORITARIAS

Natalichio explicó que en diciembre se realizó una reunión de trabajo junto a la Jefatura Distrital y la Subsecretaría de Educación municipal para evaluar posibles riesgos de inicio: “En diciembre nos reunimos para analizar y definir las obras a realizar durante el receso de verano. Eso nos permitió planificar y llegar con las intervenciones terminadas”, señaló.

Entre las situaciones detectadas, mencionó tres establecimientos prioritarios: la Escuela Primaria Nº 8, el CEPT 18 y la Escuela Primaria Nº 9, todas con cuestiones vinculadas a infraestructura y gas.

En la EP Nº8 se trabajó en dos etapas con recambio de embudos de desagües pluviales en toda la cubierta e impermeabilización integral del techo. En tanto, en el CEPT 18 y en la EP Nº 9 se realizaron trabajos a cargo de gasistas matriculados del Consejo Escolar, según las recomendaciones del informe de Camuzzi Gas.

REPARACIONES, PINTURA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL

Además de las intervenciones prioritarias, durante enero se llevaron adelante múltiples trabajos de mantenimiento y mejoras edilicias en distintos establecimientos:

Reparación de filtraciones en el Centro Educativo Complementario Nº 802; Jardín de Infantes Nº 901 y Nº907; reparaciones y trabajos de pintura en el Jardín de Infantes Nº 902; reparación de cubierta en la Escuela Especial Nº 501; trabajos de pintura de la Escuela Primaria Nº 10. Asimismo, se avanzó en la construcción de una rampa de acceso en la Escuela Primaria Nº 19, obra que se encuentra próxima a finalizar.

En febrero también se realizó el recambio de matafuegos vencidos según cronograma. “El municipio se hizo cargo del recambio de envases, que tienen una vida útil determinada”, explicó.

OBRAS APROBADAS Y PRÓXIMAS A INICIAR

Natalichio también adelantó una serie de intervenciones que comenzarán en las próximas semanas: “Son trabajos que están aprobados y próximos a comenzar entre fines de febrero y marzo”, precisó.

Refuncionalización de un espacio en la localidad de Oliden.

Reparación del cerco en la Secundaria 911 de La Parada.

Reparación de filtraciones en la Secundaria Nº 1, en el ala que da a la calle Alberti, donde funciona el salón de informática.

Arreglos de filtraciones en el pasillo y salas de 4 y 5 de la Escuela Primaria Nº 13 (El Chajá).

Recambio de caldera en la Escuela Especial, ya que el equipo actual “cumplió su ciclo y no se puede reparar”.

Reacondicionamiento eléctrico en un taller, preceptoría y un aula de la Escuela Técnica.

ARTICULACIÓN Y DECISIÓN POLÍTICA

La presidenta del Consejo Escolar destacó el trabajo conjunto con el Ejecutivo municipal y la Jefatura Distrital: “Es muy importante poner en valor a nuestro intendente, porque es una decisión política el compromiso con todas las escuelas de Brandsen. Desde el momento cero que asumió hubo acompañamiento”, afirmó.

También remarcó la coyuntura con la subsecretaria de Educación, Graciela Fernández, y con la jefa distrital Patricia Kranewitter: “Se está articulando muy bien tanto con Provincia como con el Municipio. Eso nos permite anticiparnos, planificar y llegar con respuestas concretas”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que en años anteriores había cuestionamientos sobre el uso del Fondo Educativo, pero aseguró que actualmente existe una dinámica de trabajo coordinado que permite optimizar los recursos y priorizar las necesidades edilicias.

INICIO DEL CICLO LECTIVO

Finalmente, Natalichio se refirió al contexto gremial y a la posibilidad de medidas de fuerza en el inicio del ciclo, aunque evitó profundizar en el tema. Ratificó que, desde el punto de vista edilicio y administrativo, el Distrito está preparado para comenzar las clases con normalidad.

Concluyó diciendo: “Podemos decir con tranquilidad que no tenemos ninguna escuela con riesgo de inicio. Las obras prioritarias están terminadas y las próximas ya están planificadas”.

ESCUCHÁ LA NOTA

