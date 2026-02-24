Ventas · Alquileres · Tasaciones · Administración

En el corazón de Brandsen, Correa Negocios brinda un servicio inmobiliario integral, combinando experiencia, compromiso y atención personalizada.

La firma trabaja en ventas, alquileres, tasaciones y administración de propiedades, acompañando a cada cliente con transparencia y asesoramiento profesional en cada etapa del proceso.

Ya sea que estés buscando vender, alquilar o invertir, Correa Negocios ofrece respaldo y confianza para tomar decisiones con seguridad.

📍 Dirección: M. M. Alberti 1035, Coronel Brandsen

📱 WhatsApp: 2223 43-4121

📷 Instagram: @correa.negocios

👍 Facebook: Correa.Negocios

🌐 Sitio Web: correanegocios.com.ar

📍 Nuestra Ubicación

M. M. Alberti 1035
Coronel Brandsen, Provincia de Buenos Aires

