Viviana, a cargo de la boletería de Unión Platense, advirtió sobre la falta de respuestas y el peligro que representa el estado del edificio.

La Terminal de Ómnibus atraviesa una situación crítica que genera malestar entre trabajadores y pasajeros. Desde hace más de una semana -según relatan quienes cumplen funciones allí a diario- no se realiza la limpieza adecuada en la sala principal: los tachos de basura no se vacían y el piso está lleno de agua.

“Desde hace más de diez días no vacían los tachos ni limpian el piso de la sala grande. Ya es imposible estar por el olor y las mosquitas que hay. Los pasajeros se quejan con nosotros, pero no somos los responsables del servicio de limpieza”, señaló Viviana, quien está a cargo de la boletería de Unión Platense, explicando que son ellos la cara visible ante los reclamos de los usuarios.

A los problemas de higiene se suman serias deficiencias edilicias. Tras las lluvias de la madrugada, la oficina de la boletería tiene filtraciones de agua y la estructura va cediendo lentamente. quedó con sectores intransitables debido a la acumulación de agua en el piso.

Según indicó Viviana, hace aproximadamente un año se había planteado que la empresa se haría cargo de los arreglos, aunque luego se informó que las reparaciones corresponderían a Obras Públicas. “Ahora volví a reclamar ante la empresa para ver cómo se puede solucionar el problema, porque así no se puede seguir”, sostuvo.

