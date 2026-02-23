El medio Infoflash + Qué Noticias informó que, durante la madrugada, efectivos policiales fueron alertados por la presencia de restos humanos en avanzado estado de descomposición en las afueras de Alejandro Korn.

Según la información difundida, un llamado telefónico advirtió a las autoridades sobre la posible existencia de partes de un cuerpo en las inmediaciones del arroyo que cruza la avenida San Martín, a la altura del campo privado El Legado.

En el lugar trabajó una división especializada de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto a personal de Policía Científica, antropólogos forenses y representantes de la Fiscalía Descentralizada de San Vicente, quienes realizaron tareas de preservación de la escena y levantamiento de los restos.

Fuentes extraoficiales señalaron que los restos pertenecerían a un cuerpo humano y que faltarían las extremidades inferiores desde la cintura hacia abajo. La confirmación oficial quedará sujeta a los resultados de las pericias correspondientes.

La identificación del cadáver será clave para el avance de la investigación y para brindar respuestas a la comunidad, que desde hace años sigue con preocupación distintos casos de personas desaparecidas en el distrito.

imagen publicada en el medio Infoflash + Qué Noticias

