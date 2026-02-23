💡 La transición energética avanza también en el sector industrial y en Brandsen ya se empiezan a ver ejemplos concretos de empresas que apuestan a la eficiencia, la innovación y el cuidado del ambiente.

En ese camino, Kumen Ingeniería llevó adelante recientemente un importante proyecto de energía solar fotovoltaica en las instalaciones de PS Anesthesia S.A., una firma reconocida a nivel nacional por la fabricación y desarrollo de productos biomédicos.

🔧 Un desarrollo técnico planificado al detalle

El trabajo consistió en la instalación de 208 paneles solares de 630 Wp cada uno, alcanzando una potencia total significativa, pensada para acompañar la demanda energética de una planta industrial de gran escala como la de PS Anesthesia.

Desde Kumen Ingeniería explicaron que cada etapa del proyecto fue cuidadosamente diseñada por su equipo técnico, priorizando el máximo rendimiento del sistema, la seguridad operativa y la eficiencia a largo plazo.

Para la gestión de la energía generada, se incorporaron inversores de última generación, que permiten un monitoreo permanente del sistema y aseguran un funcionamiento estable y confiable.

🌱 Ahorro, eficiencia y compromiso ambiental

Este tipo de desarrollos no solo permiten reducir costos energéticos desde el primer día, sino que también representan un paso clave en materia de sustentabilidad, disminuyendo la huella de carbono y promoviendo el uso de energías limpias dentro del ámbito industrial.

La apuesta de PS Anesthesia por este tipo de soluciones refuerza su compromiso con la innovación tecnológica y la responsabilidad ambiental, alineándose con estándares cada vez más exigentes a nivel productivo y ambiental.

📍 Empresas locales con mirada de futuro

Tanto Kumen Ingeniería como PS Anesthesia S.A. son ejemplos de empresas con raíces en Brandsen que proyectan su trabajo más allá de la ciudad, incorporando tecnología, eficiencia y visión estratégica para el desarrollo sustentable.

📌 Datos de contacto – Kumen Ingeniería Empresa local especializada en climatización y energías renovables, con amplia experiencia en proyectos solares fotovoltaicos industriales, rurales y residenciales. Sitio web: www.kumeningenieria.com Teléfono / WhatsApp: 2223-574366 Dirección: Colectora René Favaloro N° 720 – Brandsen

