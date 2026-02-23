San Vicente inauguró su estadio y vivió una jornada histórica para el deporte local.



El intendente Nicolás Mantegazza encabezó la apertura del Estadio “Ciudad de San Vicente” junto al presidente de la Asociación del Futbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, que tuvo como escenario el debut como local del Club Estrella del Sur en la Primera C.



El distrito de San Vicente celebró un día inolvidable con la inauguración oficial del Estadio “Ciudad de San Vicente”, ubicado en el Complejo Polideportivo Padre Mugica de Alejandro Korn. Mantegazza encabezó el acto junto a autoridades deportivas y referentes del fútbol argentino y de la Asociación Metropolitana, en un evento que marca un antes y un después para el desarrollo deportivo de la región.



Tras el corte de cinta, descubrimiento de placa y la entrega de un reconocimiento institucional, se disputó el partido inaugural correspondiente a la primera fecha del Torneo 2026 de la Primera C. El encuentro tuvo como protagonista al Club Estrella del Sur, que hizo su debut como local en esta nueva cancha profesional, acompañado por una multitud de hinchas y familias sanvicentinas que colmaron las tribunas.



Al respecto, Mantegazza celebró este momento y argumentó que “inauguramos este complejo deportivo en Alejandro Korn, el estadio Ciudad de San Vicente como protagonista, un hito muy importante que va a ser un punto de visibilidad y orgullo para San Vicente. Contamos con la presencia de la máxima autoridad de AFA, engalanando y dándole prestigio a este momento histórico”.



Durante la jornada, el jefe comunal destacó la importancia de seguir consolidando al deporte como herramienta de inclusión, identidad y encuentro comunitario. “Este estadio es un sueño hecho realidad para el deporte sanvicentino. Es el resultado del trabajo conjunto y del compromiso de seguir creciendo”, expresó.



El nuevo estadio, con capacidad para 8.000 personas y habilitado oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino, representa una inversión estratégica para fortalecer la infraestructura deportiva del distrito y generar más oportunidades para clubes, deportistas y vecinos.



La inauguración del Estadio Ciudad de San Vicente no solo consolida el crecimiento del fútbol local, sino que posiciona al distrito como sede de eventos deportivos de relevancia regional, impulsando además la actividad social y económica, que se verá coronada cuando se ponga en marcha el Máster Plan que redefinirá al Polideportivo Municipal, como “Distrito Cultural y Deportivo Padre Mugica”

Con esta obra histórica, San Vicente reafirma su compromiso de continuar apostando al deporte como motor de desarrollo e integración para toda la comunidad.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp