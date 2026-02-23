El hecho ocurrió el sábado a la mañana; el hombre manejaba en plena Ruta 2 y su vehículo comenzó a arder sin motivo aparente.

Un auto se prendió fuego este sábado por la mañana a la altura del kilómetro 48 de la Ruta 2 y obligó a la intervención de una dotación de bomberos, que acudió de urgencia al lugar del hecho y logró controlar las llamas sin que se registraran víctimas ni heridos.



El dramático suceso tuvo lugar alrededor de las 8 cuando un vecino de nuestra Ciudad viajaba en su Ford Focus a su lugar de trabajo y aparecieron las llamas; las alarmas del cuartel de bomberos voluntarios de El Peligro, que debió alistar rápidamente una dotación para acudir al lugar donde todo sucedió.



Al llegar, los rescatistas encontraron el vehículo detenido sobre la banquina y envuelto en llamas. El personal desplegó un operativo para contener el fuego y concentró las tareas en evitar que el incendio se propagara al resto de la estructura del vehículo que, sin embargo, resultó seriamente dañado.



Luego de varios minutos de trabajo, los bomberos lograron extinguir el fuego y asegurar la zona para evitar que pudiera ocurrir algún tipo de accidente o incidente similar.



Fuente: 0221

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp