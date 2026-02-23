A través de la Subsecretaría de Educación y Juventud, la Municipalidad de Brandsen informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de Gestión Operativa y Financiera con Excel, una propuesta de formación gratuita orientada a fortalecer herramientas de organización, análisis de datos y toma de decisiones.

La capacitación está destinada a vecinos y vecinas que deseen incorporar o mejorar el manejo de Excel aplicado a distintos ámbitos laborales y productivos, con contenidos prácticos y de utilidad aplicada.

Las inscripciones se realizarán del lunes 23 de febrero al viernes 27 de febrero.

Para más información, las personas interesadas pueden acercarse a la Oficina de Educación, ubicada en Sáenz Peña 676, o inscribirse a través del link:

