El artista dialogó sobre la concreción del monumento ubicado en la Plaza Hipólito Yrigoyen y recordó el largo camino recorrido hasta su inauguración.

Después de años de espera, el monumento homenaje a Tamara Castro finalmente fue inaugurado en la Plaza Hipólito Yrigoyen. La obra, realizada por el artista Francisco “Pancho” Rodríguez, generó una fuerte repercusión en la comunidad y despertó múltiples muestras de afecto hacia su autor.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), Rodríguez -hoy radicado en Lincoln- expresó su emoción por el acompañamiento recibido: “La repercusión fue gigante, la verdad que después de mucha lucha… me emociona”. Y agregó: “Cuando estamos a la distancia nos pesa un poquito todo”.

El artista agradeció especialmente a la familia de la cantante; su mamá Yoli y su hermano Emanuel, al intendente Raitelli y al Concejo Deliberante, además de amigos y colaboradores que hicieron posible la colocación definitiva de la obra. “Está totalmente claro que esto no lo hace uno solo”, sostuvo.

“Estoy más que agradecido por haber podido cumplir en tiempo y forma con este sueño de moldear con mis manos una figura tan cara a los sentimientos de muchos de sus fans, particularmente para su familia, amigos y para mí en especial, pudiendo ser colocada junto a sus cenizas y en esa plaza donde hoy en el festival que lleva su nombre. Cientos de parejas bailan sus zambas enredando sus pañuelos en su honor, donde ella dejó huellas imborrables en cada escenario que pisó y nos deleitó con su carisma, sobretodo con su voz y donde tanto bien hizo a nuestro folclore”, expresó Pancho días atrás, una vez formalizada la inauguración.

NUEVE AÑOS DE ESPERA

La escultura había sido presentada en 2017, pero por distintos motivos su instalación se demoró. “Estaba completa. Solamente faltaba colocarla”, explicó Rodríguez. Entre los factores que postergaron el proyecto mencionó cuestiones administrativas y, más tarde, la pandemia.

“La llevé a Brandsen, pero no se pudo concretar. Después surgió la posibilidad de hacer una réplica en la plaza, pero también se frenó por la pandemia. Ahora resurgió todo y gracias a Dios se dio”, relató.

El artista reconoció que el homenaje tiene para él un significado profundo: “Fue un sueño lo que viví con Tamara. Te queda grabado en el interior de tu corazón”. Recordó además distintos momentos compartidos con la cantante, desde presentaciones hasta celebraciones familiares. “La filmé cuando se recibió de profesora de folklore”, contó emocionado.

Rodríguez destacó que imágenes del monumento circularon incluso fuera del país. Vecinos radicados en el exterior, como en Australia, se comunicaron para felicitarlo.

La inauguración incluyó un momento simbólico: el encendido de una vela en memoria de la artista. “Lo único que pido es que todos los 8 de diciembre haya una lucecita encendida en conmemoración a Tamara, esté yo o no esté”, expresó.

La obra dedicada a Tamara Castro ya forma parte del paisaje y la memoria colectiva de la ciudad. Para su autor, la espera valió la pena: “La verdad que fue una satisfacción extraordinaria. Valió la pena”.

CULTURA Y MEMORIA

Durante la charla también se refirió a otras intervenciones artísticas realizadas en la ciudad, como el monumento al expresidente Néstor Kirchner, que fue vandalizado en reiteradas ocasiones. “Mil veces la van a romper, mil veces la voy a reconstruir”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de restaurarlo.

Asimismo, manifestó su preocupación por el estado del Monumento a la Democracia y se mostró dispuesto a colaborar en su recuperación: “Siempre me brindé para reconstruirlo”.

NUEVOS PROYECTOS

Consultado sobre futuras obras, adelantó que recibió propuestas vinculadas a distintas figuras locales y que también le gustaría restaurar el cartel de ‘Pancho’ Alcuaz sito en la plazoleta que lleva su nombre. Además, recordó otro de sus trabajos destacados: la réplica pintada a mano del Peugeot 504 expuesta en el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio en Balcarce.

Desde Lincoln, Rodríguez continúa ligado al arte y la comunicación, incluso con un particular proyecto de publicidad rodante. Sin embargo, su vínculo con Brandsen permanece intacto: “Yo los quiero a todos”.

