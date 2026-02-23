El domingo vencieron por 2 a 1 a Pila y alzaron un nuevo título para el Cacique.

El equipo femenino de El Indio sigue a paso firme y haciendo historia en la Liga Chascomunense de Fútbol ya que este domingo se impuso en la Recopa jugada en el Juan Silverio Oroz de la localidad lagunera por 2 a 1.

Tras la igualdad sin goles en la primera parte, las emociones llegaron en el complemento, siendo Guadalupe Montenegro y Julieta Ramírez las autoras de los goles del equipo dirigido por Isabel Montenegro.

Tras lograr el Apertura el pasado 27 de diciembre, accedieron a esta chance de sumar una nueva estrella ante Pila, equipo que había logrado el Clausura 2025.

