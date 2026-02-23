El flamante secretario de Salud comunal habló sobre la situación económica del sistema sanitario, la cobertura de guardias, el crecimiento exponencial de internaciones, la inversión en recursos y los cambios en el equipo de gestión.

El médico cirujano Franco Servat es el nuevo secretario de Salud de la Municipalidad de Brandsen. Con más de dos décadas de trayectoria en gestión sanitaria, auditoría médico-contable y medicina legal, el profesional asumió formalmente el cargo tras haber acompañado durante casi dos años la gestión anterior en tareas de asesoramiento.

“Es un honor y también una gran responsabilidad estar al frente de la Secretaría de Salud”, expresó Servat en diálogo con Grassi.com (Estación Radio), donde repasó su recorrido profesional y trazó un diagnóstico detallado de la situación actual del sistema sanitario distrital.

El médico vive en el barrio Las Acacias y está radicado en la Ciudad desde hace más de 15 años, una decisión tomada tras años de viajes constantes donde decidió priorizar el plano familiar. Servat es oriundo de Misiones y se recibió como médico cirujano en 2002 en Corrientes.

A lo largo de su carrera se especializó en auditoría médico-contable y en medicina legal y práctica forense. Fue auditor de terreno, director de una obra social del Servicio Penitenciario Federal y actualmente continúa como jefe de Medicina Legal en el Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, además de desempeñarse en el ámbito de la discapacidad y la Federación Médica.

Sobre su llegada a la Secretaría, explicó que ya venía colaborando con la gestión anterior, encabezada por la doctora Laura Reale, especialmente en asesoramiento en medicina legal y en aspectos vinculados a la dirección asociada del hospital.

🖱️ Click para más información

AUDITORÍA INICIAL Y DIAGNÓSTICO

Al asumir formalmente, uno de los primeros pasos fue realizar lo que definió como una “auditoría de corte; Es saber dónde uno está parado, cómo es el organigrama, cuáles son las divisiones de funciones y ver el perfil de cada área y de cada profesional”, explicó.

A partir de ese análisis, destacó especialmente el capital humano del sistema sanitario local: “Me sorprendió la calidad humana y profesional de toda la gente que trabaja en salud. Tanto en el hospital como en atención primaria hay un compromiso impresionante”, afirmó.

“NO SE ESCATIMAN RECURSOS”

El cierre de 2025 estuvo marcado por la emergencia económica municipal, lo que generó preocupación en torno al funcionamiento del hospital, la provisión de insumos y la cobertura de guardias.

En ese sentido, Servat fue contundente: “La parte de salud es prioritaria. No se escatima ningún tipo de esfuerzo ni recursos. La prioridad del Ejecutivo es la salud de todos los ciudadanos de Brandsen”.

No obstante, reconoció las limitaciones presupuestarias: “Los recursos siempre son finitos y las necesidades a veces mayores. Entonces ahí entra la gestión y la administración”, sostuvo.

Explicó que se está trabajando en la optimización de recursos, revisando circuitos administrativos y fortaleciendo el sistema de recupero a través del SAMO. “Se hizo un trabajo muy importante. Estamos revisando todo lo que podamos mejorar para redirigir recursos a medicamentos e insumos”, señaló.

Además, adelantó que existen proyectos en carpeta para generar recursos genuinos a través de programas nacionales y provinciales, aunque aclaró que algunos aún están en etapa inicial.

“SIEMPRE HAY COSAS PARA MEJORAR”

Uno de los reclamos recurrentes de vecinos tiene que ver con la disponibilidad de pediatras. El secretario detalló que actualmente el hospital cuenta con más de una docena de profesionales entre pediatras y neonatólogos.

“Tenemos 13 pediatras y neonatólogos. Puede haber alguna situación excepcional, por ejemplo, en período de vacaciones, donde haya un solo pediatra momentáneamente, pero no es que haya días sin cobertura”, explicó.

También describió la estructura general de guardia, que incluye tres médicos las 24 horas (entre generalistas y emergentólogos), refuerzos en días de mayor demanda, traumatólogos, cirujanos, enfermería especializada y una terapia intensiva polivalente.

“La idea no es negar que existan problemas. Siempre hay cosas para mejorar y cada reclamo lo analizamos”, remarcó. Asimismo, señaló que se trabaja en fortalecer la atención prehospitalaria, especialmente el funcionamiento del 107. “No es solo recibir al paciente en la guardia, sino cómo se activa el sistema desde que entra el llamado. Queremos capacitarnos y perfeccionar ese circuito”, indicó.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE INTERNACIONES

Uno de los datos más impactantes que reveló Servat es el crecimiento de internaciones en los últimos años. Según explicó, el hospital pasó de alrededor de 2.200 pacientes internados en un período anterior a casi 7.000 en la actualidad. “Habla de un crecimiento exponencial”, sostuvo.

Consultado sobre si ese aumento refleja una sociedad más enferma, respondió que el fenómeno es multifactorial. “Si uno chequea más y activa la prevención, también descubre mayor cantidad de patologías. Además, venimos de un período muy difícil como fue la pandemia, donde muchos tratamientos se interrumpieron”.

También señaló que el fortalecimiento de la atención primaria puede generar mayor detección de enfermedades. “Cuando uno se pone al día con chequeos y seguimientos que antes no se hicieron, eso también se refleja en la estadística”, explicó.

En ese marco, destacó el trabajo en áreas como salud mental. “A nivel país los indicadores son alarmantes. Son cuestiones que requieren seguimiento permanente”, afirmó.

CONTINUIDAD

En cuanto a la estructura del área, confirmó que el doctor Fabián Mastoy asumirá como director de Atención Primaria de la Salud, mientras que la doctora María Alfaro pasará a la Dirección de Gestión y Planificación. “La línea es la continuidad. Mejorar todo lo que se pueda, pero continuar con lo que se venía realizando”, expresó.

Servat subrayó que su perfil es técnico y no político: “Soy un técnico convocado para gestionar salud. La población es una sola y nuestra responsabilidad es priorizar la salud de todos los vecinos, independientemente del color político”, afirmó.

Y cerró con una definición que sintetiza su enfoque: “No podemos perder el norte. Hay que administrar, gestionar y dar respuesta a la comunidad. Esa es nuestra responsabilidad”.

ESCUCHÁ LA NOTA