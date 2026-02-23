Anoche, luego de las 23 un choque en Rivadavia y Sáenz Peña dejó como saldo varias personas lastimadas, las cuales fueron trasladadas al Hospital Municipal.

El domingo, luego de las 23, tuvo lugar un fuerte siniestro entre un Chevrolet Corsa conducido por una mujer -vecina de nuestra Ciudad- de 20 años y un Renault Sandero, manejado por un hombre de 40 años, oriundo de Lanús. Si bien, todo está en materia de investigación, el auto donde se desplazaba la joven con otras cuatro chicas, terminó con un fuerte golpe en el costado derecho.

Se sabe que tanto la conductora del Corsa como dos de las cuatro acompañantes, resultaron con heridas varias y tuvieron que ser trasladadas al Hospital Municipal tras la intervención de la ambulancia; el hombre resultó ileso.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp