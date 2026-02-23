Durante el fin de semana, personal de la Estación de Policía Comunal Brandsen y el Destacamento Jeppener realizaron distintas intervenciones vinculadas a infracciones de tránsito, venta ambulante y disturbios en la vía pública.

📌 Exceso de velocidad y sin licencia

En Ruta 215 y Ituzaingó, efectivos secuestraron un motovehículo Honda Wave 110 S que circulaba a alta velocidad, sin licencia de conducir y sin respetar señalización semafórica. Interviene el Juzgado de Faltas de Brandsen.

📌 Venta ambulante en zona céntrica

En calle Daguerre entre 12 y 13, personal policial identificó a un hombre que ofrecía distintos elementos a la venta en la vía pública sin autorización. Se labró infracción a la ordenanza municipal 351/81 y se incautó la mercadería. Interviene el Juzgado de Faltas.

📌 Disturbios en Jeppener

En Andrés Jones y Margarita Rojo, personal del Destacamento Jeppener demoró a un hombre que se encontraba en la vía pública alterando el orden bajo aparente estado de ebriedad. Interviene el Juzgado de Paz.

