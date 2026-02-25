Tras dos años al frente de los CAPS, la profesional pasó a la Dirección de Gestión y Planificación y aseguró que continuará fortaleciendo las políticas públicas locales.

La doctora María Ángeles Alfaro dejó formalmente su cargo como directora de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio y asumió nuevas funciones dentro de la Secretaría de Salud, donde estará al frente de la Dirección de Gestión y Planificación en Salud.

En diálogo radial con Grassi.com (Estación Radio), repasó su gestión, analizó el presente del sistema sanitario y adelantó los desafíos de la nueva etapa: “Fue mi último día trabajando como directora de Atención Primaria de la Salud. Fue para mí un tiempo hermoso. Realizamos juntos un trabajo de excelencia”, expresó al despedirse del área que condujo durante los últimos dos años.

La profesional, con 31 años de trayectoria en medicina social, continuará dentro del sistema sanitario local. Según explicó, el cambio responde a una reestructuración interna: “La idea es poder seguir trabajando para la salud pública ahora desde otro rol”.

“NOS HAN PERMITIDO TRABAJAR EN EQUIPO Y CON LIBERTAD”

Durante la entrevista, Alfaro destacó el crecimiento y fortalecimiento de la red de atención primaria en Brandsen: “Son más de 140 personas que trabajan en los 11 centros de salud y que no solo hacen actividades dentro de los centros, sino también territoriales y comunitarias. Visitan domicilios y desarrollan un montón de actividades que han facilitado enormemente el acceso a la salud”, señaló.

La exdirectora subrayó el compromiso del equipo y el trabajo articulado que permitió sostener los servicios en un contexto nacional complejo: “Si surge el problema de un vecino en un punto, nos enteramos todos en el mismo momento y alguien lo resuelve. Hay un trabajo de hormiga y artesanal muy grande que ha sostenido todo esto hasta el momento”.

También remarcó el acompañamiento de la gestión municipal: “Si no hubiese un acompañamiento político, nada de esto podría existir. Nos han permitido trabajar en equipo y con libertad”.

“TODAVÍA PODEMOS ESCUCHAR Y DAR RESPUESTA”

Consultada sobre el momento que atraviesa la medicina social en el país, fue contundente: “A nivel país es el peor momento, sin duda. No parecería interesarles las personas que tienen enfermedades y que son pobres. Estamos en un momento muy duro”.

Frente a ese escenario, sostuvo que el compromiso es resistir y sostener la atención pública: “No nos resignamos. No vamos a permitir que nadie sufra mientras nosotros podamos hacer algo por cada uno de nuestros vecinos”.

En ese sentido, consideró que en Brandsen se logró amortiguar el impacto de la crisis: “Dentro de lo triste que es todo, todavía podemos sostener los servicios de CAPS, escuchar y dar respuesta porque trabajamos en red”.

“LA IDEA ES CONTINUAR CON LAS MEJORAS”

En su nuevo rol, Alfaro adelantó que buscará profundizar mejoras, sumar programas y fortalecer la formación de equipos. “La idea es continuar con las mejoras y ser cada vez más eficientes. Todos los programas que podamos bajar, se van a bajar para que los equipos tengan todos los recursos disponibles”.

Entre las iniciativas en marcha, mencionó un convenio con la Escuela de Gobierno en Salud para impulsar capacitaciones y abrir residencias en el distrito: “Brandsen está a la altura para recibir residentes. Vamos a promover eso”.

También confirmó que el equipo local volverá a participar del Congreso Provincial de Salud (COSAPRO), donde presentarán experiencias desarrolladas en el distrito: “Siempre volvemos muy reconocidos y reconfortados por lo que hacemos”.

Además, adelantó una convocatoria para reconstruir la historia de la salud pública local: “Tenemos que recuperar la historia, el diálogo y el debate. Eso nos va a fortalecer para proteger a nuestros vecinos”.

CESACIÓN TABÁQUICA: UNA POLÍTICA SOSTENIDA

Uno de los ejes que Alfaro destacó especialmente es el programa de cesación tabáquica que se desarrolla en los CAPS. “Existe hoy, basado en evidencia científica, tratamientos muy efectivos para dejar de fumar”, afirmó.

Con experiencia también en el Hospital Italiano de Buenos Aires y en articulación con equipos provinciales, aseguró que los resultados son alentadores: “Cuando veo tres meses después a un paciente que dejó de fumar y es otra persona, eso retroalimenta el compromiso. Realmente le estamos dando calidad de vida a las personas”.

Según explicó, solo un 4% de los fumadores logra abandonar el hábito sin ayuda profesional. “El resto necesita acompañamiento. Para eso estamos nosotros”, concluyó.

De esta manera, Alfaro inicia una nueva etapa dentro de la Secretaría de Salud, con el foco puesto en la planificación estratégica, la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de las políticas públicas, mientras deja consolidada una red de atención primaria que considera “fuerte, comprometida y preparada para seguir creciendo”.

