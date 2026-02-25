Las intervenciones incluyen tareas de impermeabilización, limpieza de desagües y reparaciones en sistemas de calefacción para evitar filtraciones y asegurar espacios educativos adecuados.

La Municipalidad informó que se están llevando adelante tareas de impermeabilización en la cubierta del Jardín de Infantes N° 901 “María Elisa Figueroa”, con el objetivo de prevenir filtraciones y mejorar las condiciones edilicias del establecimiento.

Estas tareas, coordinadas a través de la Subsecretaría de Educación y en articulación con el Consejo Escolar, consisten “en la aplicación de material sellador sobre la superficie, una intervención que contribuye al cuidado de la infraestructura y al mantenimiento de espacios más seguros y adecuados para la comunidad educativa”.

MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN LA ESCUELA ESPECIAL

Por otro lado, se realizaron trabajos de mantenimiento en la Escuela de Educación Especial N° 501 con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y garantizar espacios más seguros para la comunidad educativa, a fin de asegurar el inicio del ciclo lectivo en condiciones de Riesgo Cero.

Los trabajos realizados incluyeron “la revisión y limpieza de desagües pluviales, tareas de pintura y colocación de vendas con membrana líquida para resolver filtraciones, y el recambio de sombreros de zinguería correspondientes a las calderas”.

