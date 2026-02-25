Oferta laboral en Brandsen: cajera

Comercio céntrico está en búsqueda de una persona joven para sumar a su personal.

El bazar Xixi Queenstore brinda una oportunidad laboral para sumar una cajera a su local de Av. Las Heras 1175. Las interesadas deberán acercar su Currículum Vitae personalmente

REQUISITOS

Carga horaria: Jornada de 4 horas diarias.

Franja horaria: Turno tarde/noche.

