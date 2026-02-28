Además, la institución del barrio República recibió nuevo mobiliario.

En la mañana del viernes, arribó a la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 una nueva aula modular destinada a 1º año, «incorporada para acompañar el incremento de la matrícula y mejorar las condiciones de cursada». Asimismo, desde la Comuna informaron que la institución recibió nuevo mobiliario para sus aulas.

Por su parte, en la Escuela Primaria Nº 10 finalizaron las tareas de pintura en el interior de las aulas y se siguen instalando ventiladores en los establecimientos donde aún se requieren, para afrontar el fin del verano, que coincidirá con el inicio del ciclo lectivo. Estos trabajos se realizan mancomunadamente con Consejo Escolar.

«De cara al inicio del Ciclo Lectivo 2026, el Municipio continuará trabajando junto a las instituciones educativas para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en todo el distrito», aseguraron desde la Comuna.

