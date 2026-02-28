Hoy a partir de las 18.30, vecinos y allegados se concentrarán frente a la Delegación en un nuevo pedido de justicia por Nélida López, la mujer asesinada el 5 de diciembre pasado. Su hijo Javier habló sobre el estado de la causa, el dolor que atraviesa la familia y el impacto que el hecho provocó en la comunidad.

A casi tres meses del asesinato que conmocionó a Loma Verde y a nuestra Ciudad, la familia de Nélida López de Ameri (‘Nelly’) volverá a salir a la calle para exigir justicia. La convocatoria será este sábado 28 a las 18.30 frente a la Delegación, el mismo lugar donde, al día siguiente del crimen, vecinos se reunieron de manera espontánea para pedir respuestas.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), Javier Ameri, hijo de la víctima, explicó que la movilización busca mantener vigente el reclamo y reforzar el mensaje a la sociedad: “La marcha es para pedir justicia, a poco de cumplirse tres meses del asesinato de mamá y que no vuelva a pasar una cosa así en el pueblo”, afirmó.

El lema elegido –“Que no quede impune tu asesinato”– sintetiza el sentimiento familiar: “Lo que estamos pidiendo con esta marcha es la colaboración de la gente para que el crimen de mamá no quede impune y que no vuelva a pasar”, sostuvo.

La decisión de concentrarse nuevamente frente a la Delegación no es casual: “Fue el lugar donde se juntó la gente espontáneamente al día siguiente cuando mamá falleció. Ahí estuvo mi papá durante todo el día anterior, pidiendo que la policía actúe y que los detengan”, recordó Javier.

CÓMO ESTÁ LA CAUSA

Según detalló Javier, actualmente hay “dos menores con prisión preventiva, dos chicos del pueblo”, y el próximo 4 de marzo se llevará a cabo una audiencia en el marco de la investigación que tramita en la Fiscalía de Menores de La Plata.

Consultado sobre el desempeño de la Justicia, expresó una postura mesurada pero de acompañamiento: “Nos han ayudado, nos han apoyado mucho. Han preguntado mucho y estamos en contacto. Dentro de los medios con los que cuenta hoy la Justicia, que entendemos que tienen equipos chicos y pocos recursos, han colaborado mucho. Si se quiere, estamos conformes”.

No obstante, remarcó que el acompañamiento social sigue siendo fundamental. “Queremos que la gente, cuando vea cosas raras o cosas que no son normales, se anime a denunciar, que se anime a estar presente. Que no vuelva a pasar algo así como pasó con mamá”.

¿POR QUÉ LE DISPARARON?

El asesinato ocurrió el viernes 5 de diciembre alrededor de las 7.30 de la mañana. Nelly salió de su casa para buscar agua a una canilla ubicada en el exterior cuando fue atacada: “Fue pleno día, cuando estaban pasando chicos para la escuela. Todavía estaban terminando las clases”, recordó Javier.

El impacto en la comunidad fue inmediato. En Loma Verde “todos nos conocemos”, y según señaló su hijo, nunca había ocurrido un hecho de esta magnitud: “Es la primera vez que pasa algo así en el pueblo, un asesinato. Es una cosa que todavía nos cuesta entender”, expresó.

La conmoción no solo fue por la violencia del hecho, sino también por el contexto. “La pregunta es siempre la misma: ¿por qué le dispararon? ¿Cómo puede haber pasado algo así?”, comentó.

LA VIDA DESPUÉS DEL 5 DE DICIEMBRE

Para la familia, el paso del tiempo no alivió el dolor: “Fue muy difícil pasar las fiestas. Hay mucha gente que se acerca a hablar y a solidarizarse, pero el vacío está”, reconoció Javier. Sobre la convivencia cotidiana en una localidad donde todos se conocen, explicó que no han tenido contacto con los padres ni los familiares de los acusados.

Uno de los aspectos más sensibles es la situación de su padre, de 82 años, quien el día posterior al crimen permaneció durante horas frente a la Delegación reclamando respuestas: “Mi papá ahora está un poco mejor. Extraña a mamá, por supuesto, la va a extrañar cada día de su vida”, relató.

En febrero, el matrimonio hubiera cumplido 60 años de casados: “Era la compañera de toda la vida; estamos tratando de estar lo más unidos posible, como hubiera querido mamá”, dijo con emoción.

Por eso, la familia busca que ese espacio vuelva a convertirse en punto de encuentro. La convocatoria será pacífica y abierta a toda la comunidad: “Esperamos que la gente se pueda acercar a acompañarnos”, expresó.

ESCUCHÁ LA NOTA

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp