Un nuevo mensaje llegó a nuestro WhatsApp 📲 2223 508499 y suma su voz a un tema que ya venimos acompañando en el portal. En esta oportunidad, Eduardo, vecino y feriante del barrio Las Acacias, quiso compartir el trabajo que vienen realizando junto a otros vecinos para recuperar y poner en valor un espacio emblemático de la zona.

Según nos contó, se trata del puente sobre el río Samborombón, que une Brandsen con San Vicente y que fue inaugurado el 5 de abril de 1932. Con el paso del tiempo, el lugar había quedado relegado, pero hoy vuelve a cobrar vida gracias a la iniciativa vecinal.

Eduardo explicó que un grupo de feriantes y vecinos comenzó “a pulmón” con tareas de restauración y mejora, con la idea de transformar el espacio en un punto de encuentro para toda la comunidad. Además, buscan que el lugar funcione como espacio para que vecinos puedan ofrecer productos gastronómicos, artesanales y emprendimientos locales.

Con el correr de los meses, el proyecto comenzó a recibir acompañamiento. Desde el área de Obras Públicas se colaboró con la instalación de algunas luminarias, y destacaron especialmente la gestión del señor Ramón Cabrera, a quien extendieron su agradecimiento por el apoyo brindado.

Los vecinos esperan que otras áreas también puedan sumarse y respaldar este proceso, con el objetivo de seguir fortaleciendo al barrio y acompañar su crecimiento.

