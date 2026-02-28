Este sábado vecinos de Loma Verde se concentraron frente a la Delegación y el puesto policial en un nuevo pedido de Justicia por Nelly Ameri, a casi tres meses del crimen que conmocionó a la localidad.

La convocatoria se realizó en el mismo lugar donde, al día siguiente del hecho ocurrido el 5 de diciembre de 2025, la comunidad se había reunido de manera espontánea para reclamar respuestas. Familiares, allegados y vecinos volvieron a hacerse presentes para mantener vigente el reclamo y acompañar a la familia.

En los próximos días se llevará a cabo una audiencia clave para definir cómo continúa la causa. Los acusados, que se encuentran a disposición de la Justicia, deberán enfrentar una instancia procesal que marcará el rumbo del expediente.

Como ya había informado InfoBrandsen en la cobertura titulada “A tres meses del crimen de ‘Nelly’, la familia Ameri vuelve a marchar en Loma Verde”, el pedido central es que el asesinato no quede impune y que hechos de esta magnitud no vuelvan a repetirse en la localidad.

El crimen ocurrió el 5 de diciembre, alrededor de las 7.30 de la mañana, cuando Nelly salió de su casa y fue atacada. Desde entonces, la comunidad de Loma Verde atraviesa un profundo impacto, en un pueblo donde “todos se conocen” y donde un hecho de estas características no tenía antecedentes.

La familia Ameri continúa expectante por el avance judicial y agradeció nuevamente el acompañamiento de la comunidad en este difícil momento.

Nota relacionada publicada en InfoBrandsen A tres meses del crimen de ‘Nelly’, la familia Ameri vuelve a marchar en Loma Verde La familia y vecinos convocaron a una nueva movilización frente a la Delegación para mantener vigente el reclamo de justicia a casi tres meses del asesinato ocurrido el 5 de diciembre.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp