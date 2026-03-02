El jefe comunal, Fernando Raitelli, mañana abrirá las sesiones ordinarias en el Museo. Ediles de la oposición reclaman balance y mea culpa, mientras el oficialismo defiende la gestión y cuestiona trabas en el Concejo.

En la antesala de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, que se realizará el próximo martes a las 19 en el Museo y Archivo Histórico. En Grassi.com (Estación Radio), se contó con las opiniones de Jonathan Roldán (La Libertad Avanza), Juan Cruz Salgueiro (UCR) y Sol Guerín (Fuerza Patria), quienes concejales compartieron su mirada sobre lo que esperan -o creen que debería- incluir el intendente Fernando Raitelli en su discurso.

ROLDÁN: “DEBERÍA EMPEZAR POR PEDIR DISCULPAS”

Para Jonathan Roldán, el eje del mensaje debería estar puesto en la autocrítica. “Yo creo que él tendría que empezar por dar disculpas a la sociedad por lo que prometió y no cumplió. Creo que ahí tendría que empezar a hacer autocrítica más que criticar”, sostuvo.

El concejal libertario cuestionó que el discurso pueda centrarse en responsabilizar a otros niveles de gobierno o a la oposición: “Si el discurso sale de críticas hacia afuera, quiere decir que no hizo las cosas bien. Siempre es más fácil echar culpas que hacerse cargo”.

Consultado sobre promesas incumplidas, mencionó el hospital, la seguridad y las calles. “Se había prometido pediatra 24 horas y por ahí vas en un determinado horario y no hay pediatra. Entonces, para mí no se hizo nada en ese aspecto”, afirmó. También recordó el compromiso de pavimentación: “Se había prometido dos cuadras de asfalto por mes. No se cumplió”.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de acompañar iniciativas del Ejecutivo si considera que benefician al Distrito. “Nosotros queremos lo mejor para Brandsen. Hay cosas que van a estar bien, las vamos a acompañar y cosas que van a estar mal, no”.

Sobre una eventual crítica del intendente al Gobierno nacional, Roldán consideró que sería oportuno habilitar instancias de debate: “Estaría bueno que nos den el derecho a réplica. Cuando uno hace un monólogo, es más fácil”.

ESCUCHÁ LA NOTA

SALGUEIRO: “QUE COMENTE LO QUE SE HIZO, PERO SOBRE TODO LO QUE SE PRETENDE HACER”

Desde la Unión Cívica Radical, Juan Cruz Salgueiro planteó que la apertura de sesiones “es el momento más importante para un intendente que le habla a su pueblo”, y que debería aprovecharse para detallar lo realizado y proyectar el año en curso.

“Creo que es una oportunidad para mostrar una fortaleza de trabajo en equipo, donde cada secretaría informe en qué se estuvo trabajando y qué se espera hacer”, expresó.

Salgueiro fue crítico respecto a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Nunca hemos logrado una comunicación directa y activa con el Ejecutivo para poder trabajar en conjunto”, señaló. Y agregó: “Cuando el Consejo Deliberante pide información para tomar una decisión coherente y esa información no está, es muy difícil trabajar”.

Ante la reiterada acusación oficial de obstrucción, respondió: “Ahí estaría faltando la verdad. Nosotros no somos responsables de que Brandsen no tenga lo que supuestamente debería tener. El Ejecutivo es el que tiene que ejecutar”.

En cuanto al contenido del mensaje, sostuvo que espera que “se le comente a la ciudadanía lo que se hizo, pero sobre todo lo que se pretende hacer”, y reclamó mayor articulación institucional: “Que empecemos a trabajar en conjunto en serio”.

ESCUCHÁ LA NOTA

GUERÍN: “UN LLAMADO A LA OPOSICIÓN PARA QUE NOS ACOMPAÑEN”

Desde el oficialismo, Sol Guerín defendió la gestión y anticipó que el intendente contará con respaldo para detallar acciones realizadas: “Yo supongo que va a ser el informe de gestión del año anterior. Se hicieron un montón de cosas en un año muy difícil por la situación económica del país”, afirmó.

Enumeró avances en salud, educación y espacios públicos: “Tenemos una política sanitaria que cambió la realidad de la salud pública de Brandsen. Se ampliaron prestaciones en salitas y hospital”. También destacó la universalización del boleto estudiantil: “Ahora pueden viajar a La Plata los que estudian, no importa si es público o privado”.

Respecto a la relación con la oposición, sostuvo que el Ejecutivo ha buscado diálogo: “Fernando gobierna con minoría en el Concejo y eso obliga a generar consensos. Pero la verdad es que tenemos una oposición que durante todo el año pasado se dedicó a obstaculizar cada proyecto que traía trabajo o desarrollo”.

Con relación al empleo, uno de los temas que podría ocupar un lugar central en el discurso, Guerín remarcó el contexto nacional adverso: “No es una excusa, es un contexto que condiciona totalmente. Sin embargo, las veces que el Ejecutivo intentó generar puestos de trabajo, lo que se encontró es un obstáculo”.

Finalmente, planteó la necesidad de zanjar diferencias para lograr consensos con los bloques opositores: “Lo que necesitamos es un llamado al Radicalismo y a La Libertad Avanza para que nos acompañen. Si consideran que nuestras propuestas no son buenas, que nos contrapropongan algo mejor; los vecinos nos están demandando soluciones a todos”.

ESCUCHÁ LA NOTA

