Cuidado especializado para tu bienestar íntimo y funcional

La Lic. Marisa Ugarte es kinesióloga especializada en rehabilitación pelviperineal, acompañando a mujeres en distintas etapas de su vida con un enfoque profesional, humano y personalizado.

Brinda atención en prevención y tratamiento de disfunciones del suelo pélvico, embarazo y posparto, dolor pélvico, incontinencia y más, promoviendo salud, calidad de vida y bienestar integral.

Lic. Marisa Ugarte

Kinesiología y Rehabilitación Pelviperineal

MN: 16022 · MP: 7875

Prevención y tratamiento de:

Disfunciones del suelo pélvico · Dolor pélvico · Incontinencia urinaria · Constipación crónica · Prolapso de órganos pélvicos · Embarazo y posparto · Diástasis abdominal · Síndrome de urgencia miccional

