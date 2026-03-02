Cuidado especializado para tu bienestar íntimo y funcional
La Lic. Marisa Ugarte es kinesióloga especializada en rehabilitación pelviperineal, acompañando a mujeres en distintas etapas de su vida con un enfoque profesional, humano y personalizado.
Brinda atención en prevención y tratamiento de disfunciones del suelo pélvico, embarazo y posparto, dolor pélvico, incontinencia y más, promoviendo salud, calidad de vida y bienestar integral.
Profesionales InfoBrandsen
Sumate a nuestra guía y potenciá tu visibilidad en el portal líder de la ciudad.📲 Enviá un mensaje al 2223 508499
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp