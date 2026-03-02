San Vicente suma un nuevo hotel boutique con la recepción en un edificio histórico.



El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, participó de la inauguración de la recepción del próximo hotel boutique que se instalará en la ciudad, ubicado en la calle Urquiza 790, en el barrio Biocca, consolidando una nueva propuesta turística para el distrito.



En el marco de la actividad, se llevó adelante el descubrimiento de la placa del histórico Almacén La Olga, declarado Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de San Vicente por su valor histórico, cultural y arquitectónico para la comunidad, según la Ordenanza N° 5552 sancionada en noviembre de 2025.



Cabe destacar que el espacio alberga exclusivamente a la recepción y al spa del hotel, funcionando como puerta de ingreso a la experiencia turística. El edificio original —antiguo almacén de campo— fue cuidadosamente reacondicionado para su nueva función, preservando su estructura, sus paredes y su esencia histórica.



Por su parte, las 24 habitaciones hoteleras estarán ubicadas en un edificio nuevo, diseñado especialmente para la actividad, que combina criterios modernos de confort, diseño y sustentabilidad. De esta manera, el proyecto integra la puesta en valor del patrimonio con infraestructura contemporánea, respetando la identidad urbana y rural que caracteriza a la comunidad sanvicentina.



Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la importancia de acompañar a quienes apuestan al desarrollo local. “Este tipo de proyectos no solo preservan nuestro patrimonio, sino que también generan empleo y fortalecen el desarrollo turístico de San Vicente”, expresó Mantegazza.



El emprendimiento, impulsado por la firma Raíces Lugares para Vivir y diseñado por Giménez Familia de Arquitectos, representa una inversión estratégica para el crecimiento del distrito.



Con esta apuesta, el Municipio se reafirma su compromiso de continuar articulando con el sector privado para promover iniciativas que potencien la economía local, amplíen la oferta turística y consoliden a San Vicente como un destino en crecimiento dentro de la región.

