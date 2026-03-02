Este sábado y domingo el Complejo Las Malvinas será sede de la Copa Magnus, donde la 7ma categoría de caballeros podrá competir por importantes premios.

El formato de la competencia constará de dos sets mas un Súper Tie Break. La misma cuenta con cupos limitados, y los que estén interesados en ser partícipes pueden inscribirse enviando un mensaje al (2223)469984.

