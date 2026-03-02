Las Golondrinas y Gómez fueron el punto de encuentro para familias y amigos que participaron de las últimas fechas de este gran festejo anual.

La fiesta comenzó el sábado a las 20:00 en Las Golondrinas y contó con la presencia de Comparsa Sapucay, que brilló para todos los presentes. Además, al final de la noche Juan Ponce presentó un show musical con el que las personas reunidas pudieron cantar y bailar al ritmo de las distintas pistas que sonaron en FATUN (predio Nelson Oscar Farina).

En Gómez el punto de encuentro fue el predio de la Estación, donde la comunidad se acercó para disfrutar de un domingo a pura fiesta junto a Tumbados de la Bartola, Roñosos del Patio, Comparsa Sapucay y La Nueva Generación. Los shows musicales, el color y el baile tuvieron su culminación junto a las presentaciones de Juan Ponce.

NOTA PUBLICADA EL 27 DE FEBRERO DE 2026

Este sábado y domingo, la mejor excusa para terminar la temporada de carnestolendas con familia y amigos en el Distrito.

Este fin de semana continuará el cronograma del Carnaval 2026 del Distrito; las noches del sábado 28 y domingo 1º contarán con el ritmo y el color de una celebración que nadie se querrá perder.

El sábado, será el turno de las Golondrinas en el predio FATUN (ruta 2, Km 53.500). Desde las 20 se presentarála Comparsa Sapucay y además habrá show musical a cargo de Juan Ponce.

El domingo; la música, el color y la alegría se trasladarán a Gómez. Desde el mediodía habrá feria gastronómica en el predio de la Estación y desde las 19 comenzarán los shows de: Tumbados de la Bartola; Roñosos del Patio; Comparsa Sapucay; La Nueva Generación; Cierre bailable a cargo de Juan Ponce.

