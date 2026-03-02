El conflicto en Medio Oriente tuvo repercusiones que alcanzaron incluso a Dubái, y allí se encuentra viviendo un vecino de Brandsen. Se trata de Claudio Zarlenga, quien desde Emiratos Árabes Unidos compartió con InfoBrandsen cómo atraviesa estos días de tensión.

Claudio trabaja en una cadena internacional de hoteles. Hasta hace poco se encontraba en Abu Dhabi y recientemente volvió a instalarse en Dubái, ciudad en la que ya había vivido anteriormente.

Desde InfoBrandsen hemos hablado con él en distintas oportunidades, tanto en el portal como en el programa radial InfoBrandsen Desconectados, donde ha contado su experiencia de vida en Emiratos y su recorrido laboral en el sector hotelero. Esta vez, el motivo de la charla fue muy diferente.

“Nosotros estamos bien, tratando de estar tranquilos con esta situación. Desde que empezó todo el sábado a la noche hemos estado básicamente en casa”, contó.

Según explicó, si bien no existe una orden obligatoria de confinamiento, la recomendación oficial es permanecer en el hogar la mayor cantidad de tiempo posible.

Explosiones y caída de restos

El brandseño relató que durante el sábado por la noche, el domingo por la mañana y nuevamente en las últimas horas se escucharon explosiones en distintos sectores de la ciudad.

“Muchas las sentimos muy cerca. Algunos restos de misiles y drones cayeron en hoteles de acá. El sábado a la noche pudimos ver restos cayendo del cielo”, explicó.

Las primeras detonaciones generaron incertidumbre y preocupación entre los residentes, que permanecen atentos ante cada nuevo episodio.

Vida cotidiana con cautela

En cuanto a la actividad diaria, explicó que el domingo posterior al primer bombardeo hubo muchos lugares cerrados y muy poco movimiento en las calles.

Con el correr de las horas, la actividad comenzó a reanudarse de manera parcial. “Los shoppings están casi todos abiertos”, señaló, marcando que las autoridades buscan transmitir calma y sostener cierta normalidad en medio del contexto internacional.

Mientras tanto, Claudio y su entorno intentan mantener la rutina dentro de lo posible, siguiendo las recomendaciones oficiales y atentos a la evolución de los acontecimientos.

