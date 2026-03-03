Gripe aviar en Ranchos: “El pollo se puede consumir con total tranquilidad”

Palabras del médico veterinario Pedro Gerbelli, quien analizó el impacto tras los casos de gripe aviar detectados en granjas de aquella localidad. ¿Qué pasa en Brandsen?

“Si aparece otro caso, el plazo vuelve a contarse desde cero”, aclaró.

La confirmación de un caso de influenza aviar de alta patogenicidad en una granja industrial de Ranchos, partido de General Paz, activó de inmediato los protocolos sanitarios nacionales y provocó la suspensión automática de las exportaciones de carne aviar de todo el país.

En diálogo con Grassi.com(Estación Radio), el médico veterinario Pedro Gerbelli, explicó el alcance de la medida y buscó llevar tranquilidad a la población respecto al consumo ya que se encuentra en permanente contacto con autoridades sanitarias.

CÓMO SE DETECTÓ EL CASO

El foco fue confirmado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), tras el aviso de la empresa propietaria de la granja al advertir una mortandad inusual en uno de sus galpones.

Según detalló Gerbelli, el viernes 20 de febrero comenzaron a registrarse entre 200 y 300 aves muertas: “Al día siguiente ya eran alrededor de 800 y cuando el domingo SENASA tomó las muestras, la mortandad rondaba el 90% del galpón afectado”, explicó.

El diagnóstico correspondió a una cepa H5 de influenza aviar, variante de alta patogenicidad: “Se trata de un virus que en aves tiene una altísima mortalidad, por eso la rapidez con la que avanzó dentro del galpón”, señaló.

¿ES PELIGROSA PARA LAS PERSONAS?

Uno de los puntos centrales de la preocupación social es si existe peligro al consumir este tipo de carnes. En ese aspecto, Gerbelli fue categórico: “No hay riesgo por consumirlo si está bien cocido. El virus no se transmite por comer una pechuga, un muslo o pollo a la parrilla”.

Explicó que para que exista posibilidad de infección en humanos debe haber contacto directo con fluidos de aves infectadas, especialmente secreciones respiratorias: “Es similar a la gripe humana: el contagio se da por cercanía y contacto estrecho, no por el consumo del alimento”, remarcó.

Además, aclaró que, si bien en humanos puede generar cuadros respiratorios, no presenta la misma letalidad que en aves: “Puede afectar más a personas inmunosuprimidas o con bajas defensas, pero no es una enfermedad de alta mortalidad en humanos”, indicó.

CÓMO FUNCIONAN LOS CONTROLES SANITARIOS

Tras la confirmación del caso, SENASA estableció dos anillos de control sanitario: Un perímetro de tres kilómetros alrededor de la granja afectada, con vigilancia intensiva; y un segundo anillo de entre siete y diez kilómetros, con controles preventivos.

Veterinarios de distintas oficinas de la región -Chascomús, Lobos, Belgrano y Pila, entre otras- trabajaron junto al equipo local recorriendo establecimientos rurales y verificando la presencia de aves de traspatio (gallinas, patos, pavos, gansos, codornices, entre otras).

El objetivo fue detectar posibles síntomas y notificar a los productores sobre la obligación de informar cualquier mortandad anormal.

Gerbelli explicó que estas medidas buscan evitar la propagación del virus, que podría estar vinculado a aves migratorias. En las últimas semanas también se detectaron casos en aves silvestres en distintas reservas de la provincia, lo que refuerza la hipótesis de circulación por rutas migratorias.

EXPORTACIONES SUSPENDIDAS POR 28 DÍAS

Uno de los efectos más relevantes es el cierre de exportaciones. Según la normativa sanitaria internacional, cuando se confirma un caso en una granja industrial, se suspende automáticamente la exportación de carne aviar desde todo el país.

“Se corta la exportación del sector completo, no solo de la zona afectada”, explicó Gerbelli. Argentina exporta alrededor de 250 millones de dólares anuales en carne aviar, con mercados importantes como Chile entre los principales compradores.

La reapertura dependerá de que transcurran al menos 28 días desde el último caso confirmado en granjas comerciales sin que se registren nuevos focos. “Si aparece otro caso, el plazo vuelve a contarse desde cero”, aclaró.

SITUACIÓN EN BRANDSEN

Consultado sobre si en Brandsen deben adoptarse medidas especiales, Gerbelli señaló que por el momento no hay disposiciones extraordinarias, aunque sí un estado de alerta general: “Todas las granjas comerciales están notificadas y atentas. Ante una situación así, todos paramos la oreja”, afirmó.

Asimismo, destacó que los veterinarios privados mantienen contacto permanente con SENASA y están disponibles para colaborar ante cualquier sospecha en establecimientos rurales.

MENSAJE DE TRANQUILIDAD

El profesional insistió en transmitir calma a la comunidad: el consumo de pollo es seguro siempre que se cocine correctamente y no exista manipulación directa de aves enfermas.

Mientras tanto, el sistema sanitario continúa con tareas de desinfección, despoblación del establecimiento afectado y monitoreo regional, con el objetivo de contener el brote y restablecer lo antes posible la normalidad en el comercio exterior.

“Lo importante es informarse por canales oficiales y evitar alarmas innecesarias. Hoy el riesgo para la población por consumo es prácticamente nulo”, concluyó Gerbelli.

ESCUCHÁ LA NOTA

