El periodista parlamentario enumeró las cuestiones estructurales que, a su criterio, el intendente debería abordar en el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Obras provinciales, planta depuradora, RSU, terminal ferroautomotora y saneamiento del Río Samborombón, entre los ejes centrales.

“Hoy no hay diálogo entre oficialismo y oposición; no hay negociación; no hay acuerdo. Se privilegia la imposición por sobre escuchar al otro”.

En el marco del inminente inicio del período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, el periodista Guillermo González trazó un minucioso diagnóstico en Grassi.com (Estación Radio) sobre los temas que -desde su perspectiva- han quedado relegados en la discusión pública y que deberían ser abordados en el mensaje del intendente Fernando Raitelli.

“Son muchas las cosas que quedan en el tintero. Más allá de lo que venimos escuchando, nos gustaría que en el discurso haya datos concretos, sobre todo sobre lo que vendrá, sobre los temas pendientes y, en muchos casos, sobre los tiempos de ejecución. No una explicación de por qué quedan pendientes, sino asumir que las gestiones muchas veces se traban, pero que hay vocación de servicio para continuar”, sostuvo.

OBRAS PROVINCIALES Y GESTIONES INCONCLUSAS

Entre los puntos señalados, González incluyó la finalización de obras provinciales como las rutas 29 y 215, las obras complementarias de viviendas, la escuela del barrio República y la posibilidad de implementar un nuevo plan de viviendas con lote y servicios.

Si bien aclaró que muchas de estas iniciativas no dependen directamente del municipio en su ejecución, remarcó que sí dependen de su capacidad de gestión: “No estoy diciendo que sean obras municipales, estoy diciendo que son obras que la Municipalidad tiene que gestionar ante la Provincia”.

En ese contexto, destacó como uno de los temas más relevantes la concreción de la planta depuradora: “Es el gran tema pendiente de gestión. Reitero: no de ejecución municipal, porque no está dentro de su órbita económica, pero sí de gestión. La gestión tiene que existir”, enfatizó.

AMBIENTE, RESIDUOS Y SANEAMIENTO

En materia ambiental, puso el foco en la ampliación y optimización de la planta de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), proponiendo medidas concretas: “Hay que volver a generar los bancos de pila, impulsar campañas comunitarias de limpieza, involucrar a los barrios y retomar un plan educativo en las escuelas sobre separación de residuos”.

También mencionó la necesidad de avanzar en la recolección diferenciada de desechos electrónicos, iniciativa que fue tratada en el Concejo pero aún no implementada.

Uno de los puntos más sensibles que planteó fue el saneamiento del Río Samborombón. En ese sentido, lamentó la inactividad del Comité de Cuenca, al que consideró una herramienta clave para coordinar políticas ambientales y obras hidráulicas junto a distritos vecinos.

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO PRODUCTIVO

Otro de los proyectos mencionados fue la terminal ferroautomotora, anunciada durante la gestión anterior. Para González, su concreción “podría cambiarle la fisonomía al centro de Brandsen y agilizar el transporte y la conectividad”.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar hacia un nuevo parque industrial -más allá de la zona industrial actual- y de debatir seriamente la cuestión energética como condición indispensable para el crecimiento productivo.

A ello sumó otros temas estructurales: el polideportivo, la doble mano de la ruta 210, la conectividad rural y el estado de los caminos rurales, a los que definió como “fundamentalmente urgentes”, además de la definición del perfil del hospital local.

SOBRE EL COUT

En paralelo, González defendió la necesidad de avanzar hacia un nuevo plan de desarrollo estratégico como paso previo a la actualización del Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT).

“Para llegar a un nuevo COUT necesariamente tenemos que abordar en primera instancia un nuevo contrato social, y ese contrato social tiene que quedar plasmado a través de un nuevo plan de desarrollo estratégico”, explicó.

Según indicó, ese proceso debería ser participativo y abierto a vecinos, profesionales e instituciones intermedias. “Eso lleva no menos de un año y posteriormente sí podría desembocar en el nuevo COUT para la ciudad y el distrito”, señaló.

Incluso consideró oportuno que el intendente realice una convocatoria formal en el discurso de apertura: “Me encantaría que lo hiciera el próximo martes. De esa forma estaría demostrando verdadero interés”.

“HOY NO HAY DIÁLOGO”

En el tramo final, González se refirió al clima político local y cuestionó la falta de diálogo entre oficialismo y oposición: “Hoy no hay diálogo; no hay negociación; no hay acuerdo. Se privilegia la imposición por sobre escuchar al otro”, afirmó. Y agregó que sostener que la oposición es “la máquina de impedir” no contribuye a resolver los problemas de fondo.

También aclaró que, si bien algunos proyectos relevantes no fueron aprobados, “fueron muchísimos más los proyectos que se aprobaron que aquellos que se desaprobaron”.

Finalmente, dejó una reflexión que sintetiza su postura: “Hay que demostrar cada una de las cosas que se dicen, porque si no pasan a ser una cuestión de fe. Y las cuestiones de fe las tenemos que resolver en la iglesia, no en el Concejo Deliberante ni en el Ejecutivo”.

ESCUCHÁ LA NOTA

