El joven atleta de Jeppener se consagró en lanzamiento de bala y salto en largo durante el Torneo COPAR 2026 en Pergamino. Su gran desempeño captó la mirada de los seleccionadores nacionales.

Del 27 de febrero al 1º de marzo se disputó en la localidad de Pergamino el Torneo Nacional de Atletismo – COPAR 2026, organizado por el Comité Paralímpico Argentino.

De la competencia formó parte el vecino de Jeppener, Benjamín Micheli, quien tuvo un gran desempeño y fue campeón en lanzamiento de bala y en salto en largo. El joven fue convocado a participar por sus últimas participaciones en los Juegos Bonaerenses, donde se quedó con la presea dorada en las últimas dos ediciones.

El evento reunió a jóvenes atletas provenientes de 10 provincias. Más allá de la competencia en sí, el evento tendrá un fuerte componente social, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades a través del deporte.

En paralelo, la Villa Olímpica de Pergamino recibió la concentración de la Selección Argentina de Atletismo Paralímpico, quienes -según pudo averiguar InfoBrandsen- mostraron interés en Benjamín y por ello querían verlo en acción.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp