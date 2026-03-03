Este sábado y domingo, en la Plaza Hipólito Yrigoyen con shows en vivo, juegos para los más chicos y varias sorpresas.

Este sábado y domingo desde las 16, se llevará adelante el XV Encuentro Regional de Artesanos y Emprendedores que reunirá a distintos rubros e la región. Como siempre, será una propuesta interesante para disfrutar en familia y pasar un buen momento recorriendo puestos, degustando las distintas propuestas gastronómicas y disfrutando de los shows musicales que pasarán por el escenario Tamara Castro.

Estos encuentros, además de ser una propuesta para el esparcimiento social, resultan importantes para el desarrollo económico local. Desde la Comuna informaron que habrá juegos para los más chicos, varias sorpresas y el show a cargo de La Descokada en el Escenario Tamara Castro.

