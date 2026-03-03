El martes 3 de marzo a las 20:00 horas se llevó a cabo en el Museo y Archivo Histórico de Brandsen (Mitre 146) el inicio de las sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante, con el discurso de apertura a cargo del Intendente Municipal, Fernando Raitelli.

Durante el acto, el jefe comunal estuvo acompañado en el escenario por el Presidente del HCD y concejales de los distintos bloques, en el marco de una ceremonia institucional que marcó el comienzo del período legislativo del presente año.

TRANSMISIÓN EN VIVO · INFOBRANDSEN Transmisión realizada por InfoBrandsen.

Este video corresponde a la cobertura en vivo del inicio de las sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Brandsen, con el discurso del intendente Fernando Raitelli.

Noticia en desarrollo

