El martes 3 de marzo a las 20:00 horas se llevó a cabo en el Museo y Archivo Histórico de Brandsen (Mitre 146) el inicio de las sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante, con el discurso de apertura a cargo del Intendente Municipal, Fernando Raitelli.
Durante el acto, el jefe comunal estuvo acompañado en el escenario por el Presidente del HCD y concejales de los distintos bloques, en el marco de una ceremonia institucional que marcó el comienzo del período legislativo del presente año.
Noticia en desarrollo
