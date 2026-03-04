En la apertura de sesiones ordinarias del HCD, el intendente criticó el rechazo a iniciativas para generar empleo y pidió “madurez política” durante su alocución en el Museo. Transmitimos en vivo.

En un acto realizado en el Museo y Archivo Histórico local, el intendente Fernando Raitelli dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Brandsen con un discurso atravesado por fuertes cuestionamientos a la oposición y, en particular, al radicalismo, por el rechazo a proyectos que buscaban generar trabajo en el Distrito.

Ante concejales, funcionarios, representantes institucionales y vecinos, Raitelli sostuvo que el municipio atraviesa un contexto económico “difícil y ajustado” y remarcó que la gestión debió gobernar “en el peor escenario económico que se tenga memoria”.

“Los municipios somos la primera puerta que golpea el vecino cuando la economía aprieta. En muchos casos somos la única”, expresó.

CRÍTICAS AL RADICALISMO

Uno de los pasajes más contundentes del mensaje estuvo dirigido a la oposición en el Concejo. El intendente afirmó que desde el Ejecutivo enviaron propuestas productivas e industriales “que venían a generar puestos de trabajo para los brandseños” y que recibieron “una contundente negativa”.

En ese marco, lanzó un pedido explícito: “Le quiero pedir especialmente al radicalismo que ponga el bienestar de los vecinos por encima de las necesidades políticas y permita que haya trabajo para Brandsen”.

Además, agregó: “No es la primera vez que en Brandsen se frena una iniciativa productiva en nombre de posiciones ideológicas que no son ciertas y lo que es peor, nunca ofrecen alternativas para generar empleo”.

Raitelli fue aún más enfático al advertir sobre la situación laboral local: más de 1200 personas se registraron en la Oficina de Empleo en búsqueda de trabajo. “Mientras se discute y se especula, hay vecinos que necesitan trabajar”, sostuvo.

Y remarcó: “Necesitamos concejales que apuesten por la generación de empleos; que no sean una máquina de impedir. No podemos trabajar sin el acompañamiento del Concejo Deliberante”.

UN AÑO COMPLEJO Y DEBATE PÚBLICO “EMPOBRECIDO”

Durante su discurso, el jefe comunal señaló que el último año estuvo atravesado por un “contexto socioeconómico particular” y por un clima político que, según definió, deterioró la calidad del debate público.

“Vivimos un tiempo donde el debate público se ha empobrecido. Cuando la discusión política pierde profundidad y se vuelve meramente declamativa, lo que se debilita es la posibilidad misma de desarrollo”, afirmó.

En ese marco, anunció que esta semana enviará al HCD un proyecto para declarar 2026 como el Año de los Derechos Humanos, por la Memoria, la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976.

ORDENANZAS SIN TRATAMIENTO Y RECLAMO POR ACOMPAÑAMIENTO

Raitelli también cuestionó la falta de sanción a distintos proyectos enviados al Concejo. Entre ellos, la ordenanza para regularizar el barrio Malvinas, que permitiría generar ingresos y avanzar con una Tosquera Municipal para mejorar el estado de calles y caminos.

Además, mencionó la regularización del barrio privado Área 60, cuya aprobación -según indicó- permitiría cerrar un proceso judicial que podría representar un fuerte impacto económico para la comuna, y el proyecto vinculado al barrio El Mirador, que posibilitaría ampliar infraestructura educativa en La Posada.

“La aprobación de estas ordenanzas beneficia al municipio y a la comunidad. Brinda seguridad jurídica a quienes invierten y fortalece el desarrollo inmobiliario”, sostuvo.

Otro de los puntos de conflicto fue el rechazo a la ordenanza que facultaba al Juzgado de Faltas a ordenar el secuestro de motos con escape modificado desde los domicilios de los infractores.

“Estamos cuidando la vida de nuestros hijos. Es demanda de toda la comunidad”, afirmó el intendente, al tiempo que lamentó que la iniciativa no haya prosperado.

JUICIOS MILLONARIOS

En el tramo final, el jefe comunal advirtió que la comuna enfrenta alrededor de 60 juicios, muchos en instancias avanzadas y otros con sentencia firme, que en conjunto representan cerca de 300 millones de pesos. “Por la irresponsabilidad de los que nos gobernaron, tenemos que enfrentar hoy una catarata de juicios contra la Comuna”, lanzó.

Según explicó, esos recursos podrían destinarse a patrulleros, maquinaria vial o iluminación para barrios del Distrito: “Nuestra misión es proteger los recursos de la ciudad y garantizar que cada decisión se traduzca en progreso para nuestros vecinos”, concluyó.

Finalmente, Raitelli dejó inaugurado el período legislativo con un llamado a la “madurez política” y a priorizar el empleo y el desarrollo local por sobre las disputas partidarias.

ESCUCHÁ EL DISCURSO COMPLETO

