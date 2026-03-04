Tras superar una lesión, el atleta local logró el tercer puesto en la general de la distancia principal, quedando a un paso de la clasificación directa al Mundial de República Checa.

El pasado domingo 1º se disputó el Desafío Sierra de los Difuntos, que en su segunda edición convocó a 600 participantes en el Complejo La Serranita (Mar del Plata). Un evento que, con apenas dos años de antigüedad, ya se ha instalado en el mapa del trail argentino y que puso en juego el Campeonato Nacional Máster y, con ello, la clasificación al Campeonato Mundial de Trial de República Checa en el mes de junio.

De la misma participó nuestro vecino Francisco Ramírez, quien se quedó con el subcampeonato nacional y el tercer puesto en la distancia principal de 21 kilómetros con un tiempo de 1:55:28 a cinco minutos del ganador de la prueba: “Fui en busca de la clasificación directa al Mundial; no se pudo, pero no me puedo quejar”, dijo el atleta a InfoBrandsen.

“La carrera no fue muy técnica, pero si hubo desnivel. De todos modos, me deja más que orgulloso y con las mejores sensaciones porque estaba volviendo de una lesión, que llevo un mes y medio de recuperación, la que por momentos me hizo pensar en que no iba a llegar al nivel porque la cabeza en estos casos suele traicionar”, detalló tras la competencia.

Mar del Plata Trail Run “Desafío Sierra de los Difuntos” fue la primera fecha del nuevo Circuito Nacional de Trail y Montaña de la Confederación Argentina de Atletismo, única carrera de las 9 que integran el cronograma en desarrollarse en la provincia de Buenos Aires.

“Quiero agradecer a mi familia que me acompaña y está siempre; hermanos; amigos; y mucha gente que siempre tira las mejores vibras para disfrutar de esto tan hermoso que es el trail”, finalizó Ramírez.

