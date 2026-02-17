En el barrio Las Acacias, un grupo de vecinos decidió mirar al río y convertir un espacio olvidado en un punto de encuentro. Verónica Caminantedegaia pasó por Grassi.com (FM 90.7) y contó cómo nació esta iniciativa comunitaria que hoy transforma el puente sobre el Samborombón y su entorno.

La propuesta comenzó en plena pandemia, cuando se conformó un grupo de emprendedores que hoy reúne a alrededor de 500 personas. “Decidimos mirar al río para todo Brandsen”, explicó Verónica al repasar los primeros pasos de un proyecto que fue creciendo desde la autogestión y el trabajo colectivo.

El resultado ya es visible: el puente fue pintado y reacondicionado, se colocaron bancos, se cortó el césped y se sumaron carteles y señalizaciones internas. “Lo hemos embellecido entre todos”, destacó, remarcando la participación activa de los vecinos, que colaboraron con mano de obra y materiales.

Además del mejoramiento del espacio público, el grupo organizó tres ediciones de ferias y sumó actividades culturales con el acompañamiento de áreas municipales como Turismo y Cultura. Incluso hubo cine móvil en el lugar, lo que permitió que muchas personas conocieran por primera vez ese sector del río, antes prácticamente oculto.

“El objetivo es ocupar espacios del barrio, generar trabajo para los emprendedores y, a la vez, realizar mejoras en la zona”, sostuvo. La idea es consolidar al menos una o dos ferias anuales, tanto en el Paseo del Río como en la Sociedad de Fomento, siempre con los permisos y seguros correspondientes.

Otro de los ejes centrales es la conciencia ambiental. El grupo plantó árboles —incluido un ombú en la entrada con el cartel “Paseo del Río”— y proyecta sumar más ejemplares en las riberas. También trabajan en cartelería vinculada al cuidado de las aves y promueven talleres de reciclaje para niños y adultos. “La idea es tomar conciencia de todo lo bello que tenemos y cuidar este sector”, señaló.

Si bien aún no cuentan con la historia formal del puente, están en la búsqueda de datos que permitan reconstruirla. También evalúan la posibilidad de formalizarse como institución para garantizar continuidad en el tiempo.

El balance, por ahora, es más que positivo. “Los vecinos están súper contentos, nos paran y nos agradecen. Muchos no sabían que existía este predio”, contó Verónica. Hoy el lugar es utilizado para caminar, hacer deporte, andar en bicicleta o simplemente compartir un mate frente al río.

Entrevista completa realizada en el programa Grassi.com, por Estación Radio FM 90.7.

