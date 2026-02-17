En las últimas horas, la murga local Tumbados de la Bartola publicó en redes sociales un extenso mensaje en el que expresó su malestar por situaciones vinculadas a la organización del Carnaval en Brandsen, especialmente en relación al acompañamiento a las agrupaciones locales.

En el descargo, la murga planteó la necesidad de fortalecer y valorar el trabajo que realizan durante todo el año, señalando que el esfuerzo es sostenido y que consideran importante que lo local tenga un mayor respaldo dentro de la fiesta.

La publicación generó numerosas reacciones y abrió el debate entre vecinos.

Fernando Raitelli y Gabriela Cienfuegos junto a integrantes de Tumbados de la Bartola

Por su parte, el intendente Fernando Raitelli, visiblemente molesto por la situación, respondió también a través de sus redes sociales. Allí señaló que se reunirá con la murga para abordar los planteos y expresó textualmente: “Tiremos todos juntos para adelante por Brandsen”, invitando a trabajar en conjunto y a poner el foco en el crecimiento del carnaval.

Desde la murga aclararon que la intención no es ir en contra del carnaval, sino todo lo contrario: sostenerlo, fortalecerlo y ser parte activa de su crecimiento.

Ahora resta que el diálogo anunciado pueda concretarse y que las diferencias encuentren un canal de entendimiento en beneficio de la fiesta popular que cada año convoca a miles de vecinos.

