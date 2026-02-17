La sirena de los Bomberos Voluntarios de Brandsen sonó por un incendio de vivienda en calle 13 entre 25 y 25 bis, barrio Los Pinos.

Por causas que se intentan establecer, el fuego se habría iniciado mientras un hombre se encontraba durmiendo en el interior. Según relataron vecinos, fue retirado rápidamente del lugar.

Al advertir las llamas, vecinos comenzaron a arrojar baldes con agua y algunos se subieron a techos linderos para intentar contener el avance del fuego hasta la llegada de los servidores públicos.

Trabajan en el lugar las unidades N°13 y N°15, junto a efectivos de la Estación de Policía Comunal.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp