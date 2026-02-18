Finalizó la primera etapa del SVNS 2, que tuvo lugar en Nairobi. En búsqueda del ascenso, el equipo nacional que integra nuestra vecina Magalí Gervasio logró el primer puesto y recibieron la primera medalla dorada de su historia.

Las Yaguaretés continúan escribiendo nuevos capítulos en su historia. Nairobi, Kenia, fue el escenario de una nueva prueba de fuego para el seleccionado nacional, en el cual demostraron que tienen hambre de gloria. Tras cuatro victorias en cinco presentaciones, el equipo argentino se consagró campeón de la primera etapa del SVNS 2.

Del plantel fue parte la brandseña Magalí Gervasio, quien hace historia con la selección, siendo nuestra embajadora deportiva y está logrando cosas únicas para la disciplina a nivel local.

El camino hacia el campeonato empezó en Fase de Grupos con las victorias ante China por 20 a 10; frente a España por 19 a 17; y frente a Brasil por 28 a 17. En semifinales venció a Kenia por 5 a 0; mientras que en la final cayeron ante Sudáfrica por 17 a 12.

De esta manera, Argentina lidera la tabla de posiciones de la categoría con 20 puntos tras la obtención del título y ya tiene en la cabeza el próximo certamen en Montevideo a disputarse el 21 y 22 de marzo. Luego de los partidos que dieron cierre a la primera etapa, las argentinas recibieron la medalla de Oro por primera vez en su historia.

🖱️ Click para más información

Cabe remarcar que con el nuevo cambio de formato en el Circuito Mundial, los mejores cuatro posicionados luego de las tres etapas del SVNS 2, disputarán, junto a los ocho del SVNS 1, tres eventos del SVNS World Championship Series. En estas etapas, todas las selecciones se enfrentarán entre sí; ganar suma tres puntos, mientras que una derrota con bonus suma una unidad.

Nahuel García, head coach del seleccionado nacional, se mostró satisfecho por lo hecho por sus jugadoras y aseguró que «el balance del fin de semana es realmente muy positivo».

Y agregó: «Muy contento, muy orgulloso de cómo las chicas representaron al rugby argentino, a todas las que juegan al rugby en nuestro país. Nos vamos llenos de experiencias, aprendizajes y con muchas ganas de llegar de la mejor manera a Montevideo para seguir soñando con meternos en el Sevens 1 que es realmente nuestro objetivo».

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp